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28 лютого 2024, 14:36

Binance NFT Marketplace проведе благодійний аукціон

Binance NFT Marketplace оголосив про проведення благодійного аукціону #НА ДОБРІ СПРАВИ в підтримку проєкту «Зігрій Душу» задля допомоги дітям. Зірки світового спорту надали свої ексклюзивні спортивні трофеї.

Binance NFT Marketplace оголосив про проведення благодійного аукціону #НА ДОБРІ СПРАВИ в підтримку проєкту «Зігрій Душу» задля допомоги дітям.
Фото: Binance

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Благодійний аукціон триватиме з 11 ранку 29 лютого до 23:59 7 березня.

Лотами аукціону є оцифровані трофеї з оригінальними автографами всесвітньо відомих українських спортсменів — футболістів збірної України та гравців Європейських найпрестижніших футбольних клубів-кумирів мільйонів футбольних фанатів, баскетболіста Лос-Анжелес Лейкерс та боксера Віталія Кличка.

Лоти

На аукціоні будуть представлені:

  • м'яч, підписаний українськими володарями «Золотого м'яча» — Андрієм Шевченком, Ігорем Бєлановим, Олегом Блохіним;
  • м'яч, підписаний гравцями національної збірної України з футболу;
  • спортивна футболка EURO 2012 Андрія Ярмоленка, яку також підписали футболісти збірної;
  • футболка з оригінальним автографом футболіста збірної України Олександра Зінченка;
  • футболка з оригінальним автографом футболіста збірної України Михайла Мудрика;
  • футболка з автографами володарів «Золотого м’яча» Андрія Шевченка, Ігоря Бєланова та Олега Блохіна;
  • боксерські рукавички з написом «2TheMoon» та автографом легенди українського боксу Віталія Кличка;
  • автобіографічна книга про баскетбол «Від зношених кросівок до мільйонів доларів» та м'яч з автографом світової зірки баскетболу, чемпіона NBA 2001−2002 років, гравця «Los Angeles Lakers» та «Atlanta Hawks» Слави Медведенка.

Як взяти участь в аукціоні

Придбати NFT та взяти участь в аукціоні можуть будь-які користувачі Binance.com за посиланням. Новим користувачам маркетплейсу необхідно буде пройти реєстрацію.

Переможці отримають оригінальний предмет

Переможці аукціону NFT отримають не лише цифрову копію, а й оригінальний предмет.

NFT-маркетплейс Binance використовує ту саму систему облікових записів, що і Binance.com.

Благодійний проєкт

Зібрані кошти будуть передані УАЗЗ «Марлог-Кадуцей» для реалізації проєкту «Зігрій Душу».

Благодійний проєкт «Зігрій Душу» спрямований на соціальну адаптацію та психологічну підтримку постраждалих від військового вторгнення сімей, особливо вдів та дітей.

Також зазначається, що усі представлені оригінальні речі були надані Binance для проведення аукціону Громадською Організацією УАЗЗ «Марлог-Кадуцей».

Джерело: Мінфін
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