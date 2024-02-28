Спікери 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Про це розповів спікер
Спікери 23 парламентів в США звернулись до Джонсона щодо підтримки України на $60 млрд
Спікери 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Про це розповів спікер
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Що відомо
Наразі законопроєкт переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд.
Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить американську допомогу іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.
«Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки», — йдеться у листі.
Лист підписали, серед інших, спікери парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії та інших країн.
Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.
Нагадаємо
Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.
Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.
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