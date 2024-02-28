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28 лютого 2024, 13:53

Спікери 23 парламентів в США звернулись до Джонсона щодо підтримки України на $60 млрд

Спікери 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Про це розповів спікер В Р Руслан Стефанчук, який ініціював лист-звернення, пише «Європейська правда».

Спікери 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

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Що відомо

Наразі законопроєкт переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд.

Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить американську допомогу іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.

«Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки», — йдеться у листі.

Лист підписали, серед інших, спікери парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії та інших країн.

Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

Джерело: Мінфін
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