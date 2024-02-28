Суд продовжив арешт Коломойському та зменшив розмір застави

Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці — до 25 квітня — тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд грн. Про це Суспільному повідомив його адвокат Олександр Лисак.

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Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

«Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярда гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно», — сказав адвокат.

Лисак додав, що йому важко сказати, чи прокурор почав працювати над цим, адже рішення було тільки вчора.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Шевченківський районний суд міста Києва 10 листопада відхилив клопотання адвокатів Ігоря Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Бізнесмена залишили під вартою.

Що цьому передувало

2 вересня СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.