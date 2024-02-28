У середу, 28 лютого, на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 1 копійку.
Курс валют на 28 лютого: Долар в банках втратив 5 копійок, а в обмінниках подорожчав на 4 копійки
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Курс євро втратив 3 копійки у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,13 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,67, євро — 41,90−42,09 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,23−38,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,38−41,40 грн/євро.
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