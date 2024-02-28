Курс валют на 28 лютого: Долар в банках втратив 5 копійок, а в обмінниках подорожчав на 4 копійки

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Курс євро втратив 3 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,13 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,67, євро — 41,90−42,09 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,23−38,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,38−41,40 грн/євро.

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