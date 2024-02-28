Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 412 610 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 лютого 2024, 8:05
Втрати ворога за 27 лютого: 1060 російських окупантів, 14 танків та 2 літака
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Втрати ворога
- особового складу — близько 412610 (+1060) осіб,
- танків — 6570 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 12508 (+14) од,
- артилерійських систем — 1029 (+20) од,
- РСЗВ — 1000 (+0) од,
- засоби ППО — 688 (+2) од,
- літаків — 342 (+2) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7753 (+24),
- крилаті ракети — 1912 (+0),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13112 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1594 (+6)
Джерело: Мінфін
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