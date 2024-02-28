Китай розірвав зв'язки з платіжною карткою «Мір» після санкцій США — росЗМІ

У росії перестали працювати карти китайської платіжної системи UnionPay, прив'язані до служби Huawei Pay. Користувачі зіткнулися з неможливістю оплати пристроями у терміналах вітчизняних магазинів, пише The Moscow Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Обмеження можуть бути наслідком санкцій США проти російської Національної системи платіжних карток (НСПК), яка обробляє всі операції з карток UnionPay у росії.

У підтримці Huawei повідомили, що через зміни у роботі сервісу постачальника платіжних послуг Huawei Pay недоступний для використання на території росії.

Там додали, що не мають інформації про відновлення доступу. Крім цього, за межами росії перестали працювати кобейджингові картки «МІР-UnionPay» россільгоспбанку, повідомили в кредитній організації. Звичайні UnionPay функціонують як раніше.

Після відходу Visa і Mastercard з росії Union Pay залишається для росіян одним з останніх способів проводити оплату за кордоном.

Географія китайської платіжної системи налічує 183 країни. Нею часто користуються туристи в ОАЕ та Туреччині. Офіційно Union Pay до санкцій не приєднувався.