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28 лютого 2024, 8:17

Онлайн страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua

Сьогодні житло кожного українця потребує посиленого захисту, адже можливі пошкодження вже не обмежуються звичайними потопами від сусідів або грабежем, а збитки можуть дорівнювати вартості цілої квартири.

Сьогодні житло кожного українця потребує посиленого захисту, адже можливі пошкодження вже не обмежуються звичайними потопами від сусідів або грабежем, а збитки можуть дорівнювати вартості цілої квартири.

Щоб на 100% захистити себе від непередбачених витрат оформлюйте на Finance.ua страхування квартири від воєнних ризиків і не тільки.

Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:

  • Воєнних ризиків

Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.

  • Розбитого скла

Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.

  • Побутових ризиків

Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.

  • Протиправних дій

Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.

  • Стихійних лих

Відшкодування збитків, внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.

  • Ненавмисної шкоди

Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.

Переваги оформлення страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua:

  • Онлайн оформлення без огляду квартири
  • Оформлення поліса з-за кордону та з України
  • Доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік)
  • Оплата частинами від monobank на 3 платежі
  • Покриття широкого спектра ризиків пов'язаних з майном
  • Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно
  • Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.

Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.

Територія дії по всій Україні, крім територій зі списку виключень (АР Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м.Чернігів.)

За промокодом «ЖИТЛО» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла.

Застрахувати квартиру онлайн від воєнних ризиків

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Bookseller
Bookseller
28 лютого 2024, 8:27
#
Бизнес на войне…
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