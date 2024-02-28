Онлайн страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua

Сьогодні житло кожного українця потребує посиленого захисту, адже можливі пошкодження вже не обмежуються звичайними потопами від сусідів або грабежем, а збитки можуть дорівнювати вартості цілої квартири.

Щоб на 100% захистити себе від непередбачених витрат оформлюйте на Finance.ua страхування квартири від воєнних ризиків і не тільки.

Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:

Воєнних ризиків

Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.

Розбитого скла

Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.

Побутових ризиків

Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.

Протиправних дій

Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.

Стихійних лих

Відшкодування збитків, внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.

Ненавмисної шкоди

Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.

Переваги оформлення страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua:

Онлайн оформлення без огляду квартири

Оформлення поліса з-за кордону та з України

Доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік)

Оплата частинами від monobank на 3 платежі

Покриття широкого спектра ризиків пов'язаних з майном

Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно

Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.

Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.

Територія дії по всій Україні, крім територій зі списку виключень (АР Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м.Чернігів.)

За промокодом «ЖИТЛО» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла.



Застрахувати квартиру онлайн від воєнних ризиків