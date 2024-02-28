Сьогодні житло кожного українця потребує посиленого захисту, адже можливі пошкодження вже не обмежуються звичайними потопами від сусідів або грабежем, а збитки можуть дорівнювати вартості цілої квартири.
Онлайн страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua
Щоб на 100% захистити себе від непередбачених витрат оформлюйте на Finance.ua страхування квартири від воєнних ризиків і не тільки.
Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:
- Воєнних ризиків
Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.
- Розбитого скла
Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.
- Побутових ризиків
Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.
- Протиправних дій
Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.
- Стихійних лих
Відшкодування збитків, внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.
- Ненавмисної шкоди
Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.
Переваги оформлення страхування житла від ракет та «шахедів» на Finance.ua:
- Онлайн оформлення без огляду квартири
- Оформлення поліса з-за кордону та з України
- Доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік)
- Оплата частинами від monobank на 3 платежі
- Покриття широкого спектра ризиків пов'язаних з майном
- Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно
- Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.
Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.
Територія дії по всій Україні, крім територій зі списку виключень (АР Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м.Чернігів.)
За промокодом «ЖИТЛО» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла.
Застрахувати квартиру онлайн від воєнних ризиків
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