Шість компаній спрямують до бюджету у лютому 50% дивідендів

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Що відомо

«Шість акціонерних товариств мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році. Відповідне розпорядження щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, уряд затвердив 27 лютого», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення зумовлене необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави, зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Кого стосується

Рішення стосується таких акціонерних компаній: «Нафтогаз України», «Українська залізниця», «Укроборонпром», а також — «Укргідроенерго», «Українські енергетичні машини», «Нижньодністровська ГЕС» та «Українська оборонна промисловість».

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження 3 млрд грн до державного бюджету в лютому.