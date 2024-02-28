Ціни на какао на біржі злетіли до нового історичного рекорду

Вартість ф'ючерсів на какао відновила історичні максимуми. Березневі ф'ючерси на какао-боби на біржі ICE у Лондоні на торгах у вівторок, 27 лютого, зросли на 2,64% і досягли історичного максимуму £5945 за тонну. Загалом з початку року какао-боби на біржі подорожчали майже на 70%.

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На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) березневі ф'ючерси на какао-боби під час торгів піднімалися на 4,8% — до $6340 за тонну.

Біржові ціни на какао-боби зросли до нового рекорду на тлі посилення побоювань щодо дефіциту постачань, оскільки посуха та хвороби знищили посіви у ключових виробників у Західній Африці, повідомив Bloomberg. В результаті виробникам шоколаду доведеться платити більше за сировину.

Постачання від ключових експортерів продовжують знижуватися, повідомило агентство. Обсяги поставок у порти для відвантаження найбільшим у світі виробником какао Кот-д'Івуар відстають від минулорічних темпів приблизно на третину.

Крім того, у січні скоротився експорт какао з Нігерії.