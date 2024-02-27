Українці задекларували понад 4,5 тисячі компаній за кордоном

За два роки українці та український бізнес подали до Податкової служби інформацію про понад 4,5 тисячі контрольованих іноземних компаній (КІК). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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За його словами, загалом від початку 2022 року до Державної податкової служби подано 8 873 повідомлень щодо 4 536 контрольованих іноземних компаній. З них 8 449 повідомлень про іноземний бізнес надійшло від фізосіб, 424 — від юридичних осіб.

Всього зареєстровано 5 774 контролерів іноземних компаній, з них фізосіб — 5 626.

Найпопулярнішими для реєстрації іноземних компаній серед українців стали:

Польща — 25% усіх КІК;

Велика Британія — 13%;

США — 11%;

Кіпр — 9%;

Естонія — 7%;

інші країни — 35%.

Фінансовими установами та держ.органами направлено 11 634 повідомлень про факти, що свідчать про володіння резидентом часткою в іноземній юридичній особі.

Гетманцев нагадав, що наразі триває кампанія декларування за 2023 рік, яка передбачає подання інформації про КІКи.

«Вже подано 478 звітів, кампанія декларування триває. Для юридичних осіб-контролерів залишилось 2 дні, для фізичних осіб-контролерів строки спливають до 1 травня», — зазначив він.

Коли потрібно подавати звіт про КІК

Перший звіт про КІК за 2022 рік потрібно подати разом із податковою декларацією за 2023 рік (до 1 березня 2024 року), а для фізосіб — з декларацією про майнове становище фізособи (до 1 травня 2024 року).

Зокрема, українці мають повідомлять про:

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фізичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контрою над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

У випадку порушення цієї вимоги передбачено штраф у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.