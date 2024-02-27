Курс валют на вечір 27 лютого: долар та євро впали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 16 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 24 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 27 лютого Закриття 27 лютого Зміни долар 38,39/38,41 38,23/38,26 16/15 євро 41,68/41,69 41,44/41,47 24/22

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,70 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,12 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,56−38,68, євро — 41,93−42,12 грн.

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