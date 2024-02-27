До закриття міжбанку курс долара впав на 16 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 24 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.
27 лютого 2024, 17:31
Курс валют на вечір 27 лютого: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 27 лютого
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Закриття 27 лютого
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Зміни
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38,39/38,41
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38,23/38,26
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16/15
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41,68/41,69
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41,44/41,47
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24/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,70 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,12 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,56−38,68, євро — 41,93−42,12 грн.
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Джерело: Мінфін
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