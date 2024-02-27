Гонконгська криптовалютна біржа BitForex раптово припинила свою діяльність, а її вебсайт і торговий застосунок стали недоступними 23 лютого. Ця зупинка сталася після того, як за один день з гарячих гаманців платформи було виведено криптовалют на суму близько $56 мільйонів. Про це пише FinTech Insider.
Криптовалютна біржа BitForex раптово припинила роботу: трейдери не можуть забрати кошти
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Біржовий акаунт у соцмережі X зберігає мовчання. Команда BitForex також зберігає мовчання в інших своїх каналах, не відповідаючи на питання в Telegram або на сервері Discord.
Користувачі скаржаться на проблеми з обліковими записами: одні не можуть увійти в обліковий запис, в інших не відображається панель управління. Деякі користувачі поділилися скріншотами, на яких видно, що їм зовсім заблоковано доступ до сайту біржі.
Відомий блокчейн-слідчий ZachXBT першим повідомив про підозрілі активності, зазначивши, що криптобіржа деактивувала виведення коштів, а частина членів її команди перестала виходити на зв’язок. Нині немає додаткової інформації про те, як надовго заблоковано кошти користувачів, з якої причини і як довго триватиме період відновлення.
ZachXBT зазначив, що команда Bitforex не робила публікацій в X з травня 2023 року, а місяць тому генеральний директор Джейсон Луо пішов у відставку. Це було останнім оголошенням, опублікованим на вебсайті Bitforex.
Біржа BitForex була заснована у 2018 році. Вона не вимагала підтвердження особи від своїх клієнтів і не дотримувалася процедури KYC для створення облікового запису, що викликало цілком обґрунтовані побоювання в тому, що майданчик використовували для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.
У вересні 2023 року щоденний обсяг торгів криптовалютами сягав на біржі сягав $2,6 млрд.
Торговий майданчик неодноразово привертав до себе увагу регулюючих органів різних країн.
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