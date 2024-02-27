Бізнесмен з Австралії виділив понад $3 млн на розмінування України

Австралійський бізнесмен та філантроп Ендрю Форрест разом із колишньою дружиною Ніколою через їхній фонд Minderoo призначили пожертву в розмірі 5 млн австралійських доларів (близько $3,3 млн) для допомоги в розмінуванні сільськогосподарських районів України, пише BNN.

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Деталі

Ця ініціатива фокусується на північному заході та півдні України з метою відновлення безпеки та продуктивності у цих ключових сільськогосподарських зонах.

Очікується, що зусилля з розмінування, які підтримуються Форрестами, допоможуть знешкодити ці загрози, що дозволить відновити звичайне життя для переміщених осіб та забезпечить розвиток сільського господарства.

Цей внесок допомагає вирішити критичне завдання, оскільки сільське господарство відіграє важливу роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Що відомо про Форреста

Ендрю Форрест володіє статками, за даними Forbes, у розмірі $19,8 млрд (95 місце у світовому рейтингу мільярдерів). Він заснував Fortescue Metals Group у 2003 році, що спеціалізується на видобутку залізної руди та виробництві екологічно чистої енергії. Форрест є головою благодійного фонду Minderoo, який вже надав пожертви на суму $9,6 млрд.