Бізнесмен з Австралії виділив понад $3 млн на розмінування України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 лютого 2024, 18:54

Бізнесмен з Австралії виділив понад $3 млн на розмінування України

Австралійський бізнесмен та філантроп Ендрю Форрест разом із колишньою дружиною Ніколою через їхній фонд Minderoo призначили пожертву в розмірі 5 млн австралійських доларів (близько $3,3 млн) для допомоги в розмінуванні сільськогосподарських районів України, пише BNN.

Австралійський бізнесмен та філантроп Ендрю Форрест разом із колишньою дружиною Ніколою через їхній фонд Minderoo призначили пожертву в розмірі 5 млн австралійських доларів (близько $3,3 млн) для допомоги в розмінуванні сільськогосподарських районів України, пише BNN.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЦя ініціатива фокусується на північному заході та півдні України з метою відновлення безпеки та продуктивності у цих ключових сільськогосподарських зонах.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Ця ініціатива фокусується на північному заході та півдні України з метою відновлення безпеки та продуктивності у цих ключових сільськогосподарських зонах.

Очікується, що зусилля з розмінування, які підтримуються Форрестами, допоможуть знешкодити ці загрози, що дозволить відновити звичайне життя для переміщених осіб та забезпечить розвиток сільського господарства.

Цей внесок допомагає вирішити критичне завдання, оскільки сільське господарство відіграє важливу роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Що відомо про Форреста

Ендрю Форрест володіє статками, за даними Forbes, у розмірі $19,8 млрд (95 місце у світовому рейтингу мільярдерів). Він заснував Fortescue Metals Group у 2003 році, що спеціалізується на видобутку залізної руди та виробництві екологічно чистої енергії. Форрест є головою благодійного фонду Minderoo, який вже надав пожертви на суму $9,6 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами