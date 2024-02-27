Введення в експлуатацію житла у містах скоротилося за рік на 10% — Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2023 року зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком — до 7,38 млн кв. м. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

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У містах у 2023 році введено в експлуатацію 4,28 млн кв. м житла, що на 10% нижче за показник попереднього року. Водночас у сільській місцевості введено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році - 3,1 млн кв. м.

При цьому 47,2% загального обсягу житла запроваджено в одноквартирних будинках, 52,6% - у будинках із двома та більше квартирами, 0,2% - у гуртожитках.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 89,2 тис. квартир, що на 3,5% менше ніж у 2022 році. При цьому у містах введено 57,2 тис. квартир, у селах — 32 тис. квартир.

Де найбільше введено житло в експлуатацію

За підсумками 2023 року найбільше житла введено в:

Київській області - 1,39 млн кв. м (18,8% загального обсягу), проте, порівняно з 2022 роком, показник знизився на 4,8%.

Львівській області - 769,4 тис. кв. м (10,4%), перевищивши результати попереднього року на 6,8%;

Вінницькій області - 658,5 тис. кв. м (8,9%), плюс 62,8% до 2022 року;

Івано-Франківській області - 526 тис. кв. м (7,1%), плюс 6,6% відповідно.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1,01 млн кв. м житла (13,7%), що на 11,6% перевищує результат 2022 року.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2023 році зафіксовано у Харківській області, де показник зріс у 5 разів до попереднього року — до 260,6 тис. кв. м (3,5% загального обсягу).

Зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано також у Черкаській (+78,4%, до 166,8 тис. кв. м), Донецькій (+52, до 5,5 тис. кв. м), Дніпропетровській (+29, 2%, до 235,1 тис. кв. м), Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м), Тернопільській (+18,3%, до 216,6 тис. кв. м), Закарпатській (+17,8%, до 364,2 тис. кв. м), Волинській (+15,2%, до 316,2 тис. кв. м), Запорізькій (+12,4%, до 21 ,5 тис. кв.м) та Чернівецькій (+6,9%, до 235,7 тис. кв. м) областях.

Інші області показали скорочення обсягів введеного житла в експлуатацію.

Дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих рф територій та частини території, де ведуться/велися бойові дії.