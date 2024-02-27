Китайські держфонди влили $57 млрд у фондовий ринок країни з початку року

Китайські держфонди з початку поточного року влили понад 410 млрд юанів ($57 млрд) у фондовий ринок країни, щоб підтримати його, йдеться в огляді UBS Group AG.

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Підрахунки UBS базуються на аналізі 54 китайських ETF. Понад 75% вливань припало на продукти, прив'язані до фондового індексу CSI 300, близько 13% — до індексу CSI 500, зазначають в UBS.

Держфонди відіграли ключову роль у стабілізації китайського фондового ринку після недавнього спаду, пише Bloomberg. Інвесткомпанія Central Huijin, яка є «дочкою» китайського суверенного фонду China Investment Corp., раніше цього місяця заявила, що продовжить нарощувати вкладення в EFT.

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Сплески обсягів торгів у ряді ETF дозволяють передбачити, що держфонди активно скуповують як акції «блакитних фішок», так і невеликих за розміром компаній.

Як відзначають в UBS, «команда» китайських держфондів влила 1,24 трлн юанів у фондовий ринок з липня до вересня 2015 року, щоб стримати його спад. Цього року вливання поки що істотно нижче, і потенціал їхнього зростання у разі екстрених умов зберігається, йдеться в огляді UBS.

Індекс CSI 300 піднявся більш ніж на 7% цього місяця, тоді як індикатор акцій китайських компаній, що торгуються в Гонконгу, збільшився більш ніж на 10%. Деякі інвестори у зв'язку з цим бачать потенціал для подальшого зростання ринку материкового Китаю.