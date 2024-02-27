росія на пів року забороняє експорт бензину

З 1 березня 2024 року росія планує запровадити тимчасову заборону на експорт бензину терміном на пів року на тлі сезонного зростання попиту на паливо та для стабілізації цін на внутрішньому ринку. Про це повідомив представник заступника голови правління рф Олександра Новака, передає The Moscow Times.

Заборона не поширюватиметься на країни-члени Євразійського економічного союзу, Монголію, Узбекистан і два невизнані регіони Грузії — Південну Осетію й Абхазію.

Крім того, російська влада вирішила збільшити норматив продажу дизпалива на біржі до 16%.

Нагадаємо

У вересні 2023 року росія також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт бензину та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. В листопаді 2023 року обмеження на експорт бензину скасували.