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27 лютого 2024, 12:59

Резиденцію Фредді Мерк'юрі у Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн

Резиденцію Фредді Мерк'юрі у Лондоні виставили на аукціоні Knight Frank за $38 млн, пише Bloomberg.

Резиденцію Фредді Мерк'юрі у Лондоні виставили на аукціоні Knight Frank за $38 млн, пише Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіGarden Lodge — будинок вокаліста рок-гурту Queen у Кенсінгтоні — вже понад 30 років опікується його подругою Мері Остін.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Garden Lodge — будинок вокаліста рок-гурту Queen у Кенсінгтоні — вже понад 30 років опікується його подругою Мері Остін. Вона успадкувала це майно від Мерк'юрі після його смерті в 1991 році і з того часу живе тут. За її словами, про продаж будинку вона задумалася ще 25 років тому.

На початку червня 2023 року Sotheby's виставив на продаж понад 1 тис. речей Фредді Мерк'юрі. Виставлені на аукціон речі протягом тривалого часу зберігалися в Остін.

З Меркьюрі Остін познайомилася у 1970 році, до того, як артист став популярним. Дівчині на той момент було 19 років. З музикантом вони згодом уклали заручини, але вона розпалася. Проте протягом усього життя Меркьюрі зберігав теплі дружні стосунки з Остін.

Згідно із заповітом артиста, після його смерті у 1991 році жінка отримала право на 50% доходів від творів, пов'язаних з ім'ям Мерк'юрі. Ще по 25% музикант залишив своїм батькам та сестрі.

Потім частка Остін збільшилася. Права ще на 25% доходів свого екскоханого вона отримала після смерті батьків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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