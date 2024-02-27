Резиденцію Фредді Мерк'юрі у Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн

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Деталі

Garden Lodge — будинок вокаліста рок-гурту Queen у Кенсінгтоні — вже понад 30 років опікується його подругою Мері Остін. Вона успадкувала це майно від Мерк'юрі після його смерті в 1991 році і з того часу живе тут. За її словами, про продаж будинку вона задумалася ще 25 років тому.



На початку червня 2023 року Sotheby's виставив на продаж понад 1 тис. речей Фредді Мерк'юрі. Виставлені на аукціон речі протягом тривалого часу зберігалися в Остін.



З Меркьюрі Остін познайомилася у 1970 році, до того, як артист став популярним. Дівчині на той момент було 19 років. З музикантом вони згодом уклали заручини, але вона розпалася. Проте протягом усього життя Меркьюрі зберігав теплі дружні стосунки з Остін.



Згідно із заповітом артиста, після його смерті у 1991 році жінка отримала право на 50% доходів від творів, пов'язаних з ім'ям Мерк'юрі. Ще по 25% музикант залишив своїм батькам та сестрі.

Потім частка Остін збільшилася. Права ще на 25% доходів свого екскоханого вона отримала після смерті батьків.