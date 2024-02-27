Bloomberg дізнався про можливе перенесення IPO Shein із США до Лондона

Китайський онлайн-ретейлер одягу Shein розглядає можливість первинного розміщення акцій у Лондоні замість Нью-Йорка через перешкоди на шляху до лістингу в США, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Shein вважає малоймовірним, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить його заявку на IPO, стверджують джерела. При цьому вони уточнили, що ретейлер все ще вважає Сполучені Штати місцем для лістингу, що вважається за краще, і продовжує працювати над заявкою.

Варіант із перенесенням IPO Shein до Лондона знаходиться на ранніх стадіях вивчення: якщо компанія вирішить змінити місце для лістингу, то їй доведеться подавати нову заявку до регулюючих органів Китаю, пояснили джерела.

Двоє співрозмовників Bloomberg стверджують, що Shein може розглянути й інші місця для проведення IPO, зокрема Гонконг та Сінгапур. Представники Shein відмовилися від коментарів.

Shein став об'єктом пильної уваги у США, зазначає Bloomberg. Зокрема, сенатор-республіканець Марко Рубіо просив SEC заблокувати вихід ретейлера на біржу, заявивши, що компанія має розкрити більше інформації про свою діяльність у Китаї.

У 2023 році група американських законодавців просила SEC заблокувати IPO Shein доти, поки ретейлер не підтвердить, що не використовує примусову працю уйгурів — тюркської етнічної групи, що переслідується Китаєм, яка проживає в районі Сіньцзян.

Конгресмени послалися на доповідь Bloomberg, в якій стверджувалося, що в одязі Shein використовувалася бавовна із Сіньцзяну.

Нагадаємо

IPO китайських компаній у США загалом останніми роками були невеликими та рідкісними, зазначає Bloomberg.

У 2021 році сервіс таксі Didi провів найбільше розміщення серед фірм з Китаю в США: сервіс залучив $4,4 млрд. Однак через кілька днів після IPO китайські регулятори запідозрили Didi у незаконному збиранні та передачі даних користувачів з Китаю за кордон і вимагали прибрати сервіс з місцевих магазинів додатків, заборонили реєструвати нових користувачів та розпочали масштабне розслідування.

На тлі тиску влади Didi ухвалив рішення про делістинг із Нью-Йоркської фондової біржі.