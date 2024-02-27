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27 лютого 2024, 11:58

Приплив в криптофонди скоротилися до $598 млн, зламувач KyberSwap перевів $2,5 млн у мережу Ethereum: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Тижневий приплив в криптофонди скоротилися до $598 мільйонів

Приплив коштів у криптовалютні інвестпродукти з 17 по 23 лютого склав $598 млн після рекордних $2,45 млрд у попередній звітний період. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Чистий приплив із початку року досяг $5,76 млрд — 55% від максимальних в історії надходжень за 2021 рік загалом.

Позитивна динаміка продовжилася четвертий тиждень поспіль. Цьому не завадило триваюче виведення коштів із GBTC, унаслідок якого Grayscale за всією лінійкою зафіксувала чистий відтік у розмірі $432,9 млн.

Протягом тижня сукупний обсяг активів під управлінням піднявся до $68,3 млрд — максимум із грудня 2021 року. Для порівняння в листопаді 2021 року показник склав рекордні $87 млрд.

У пов’язані з біткоїном інструменти інвестори вклали $569,5 млн після $2,42 млрд у попередній звітний період. Надходження з початку року перевищили $5,6 млрд.

У структури, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти вклали $3,9 млн (тижнем раніше — $5,8 млн).

В альткоїнах, за винятком Solana (-$3 млн) спостерігалася позитивна динаміка. Ethereum-фонди залучили $16,8 млн, продукти на базі Chainlink, XRP і Cardano — $1,8 млн, $1,1 млн і $1 млн відповідно.

Ark Invest продала акції Coinbase і Robinhood на $24,2 млн

Компанія Ark Invest продала 96 435 акцій криптовалютної біржі Coinbase на $16 млн у період з 19 по 26 лютого 2024 року.

Згідно з опублікованою інформацією, цінні папери було продано з таких фондів:

  • Innovation ETF — 54 307 акцій ($9 млн);
  • Next Generation Internet ETF — 28 222 акції ($4,7 млн);
  • Fintech Innovation ETF — 13 906 акцій ($2,3 млн).

Тривалі операції з продажу активу відбуваються на тлі помітного зростання цінних паперів під тикером COIN. За минулий місяць акції зросли в ціні на 30,4%, а за попередні пів року — на 123%, за даними TradingView.

Ринкова капіталізація Coinbase становить $46,99 млрд. На момент написання новини курс тримається на рівні $193,96.

Хакер, який зломав KyberSwap перевів $2,5 млн у мережу Ethereum

26 лютого 2024 року аналітики компанії PeckShield повідомили про переміщення коштів з адреси зловмисника, який стоїть за зломом децентралізованої платформи KyberSwap.

За даними експертів, хакер перевів майже 800 ETH (приблизно $2,5 млн на момент написання) з мережі Arbitrum у мережу Ethereum. Крім цього, він перемістив на інший гаманець 826 500 DAI.

У PeckShield не уточнили, з якою метою власник гаманця зробив переказ. За останні кілька місяців він не здійснював великих транзакцій з активами.

Нагадаємо, у листопаді KyberSwap постраждала від хакерської атаки на понад $40 млн.

Джерело: Мінфін
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