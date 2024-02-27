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27 лютого 2024, 10:30

LG, Bosch та Sony закривають магазини в росії. Причина — відсутність поставок

Монобрендові магазини побутової техніки та електроніки LG, Bosch і Sony почали закриватися по всій росії через «відсутність поставок» та закінчення договорів оренди, розповіли «Комерсанту» обізнані джерела.

Монобрендові магазини побутової техніки та електроніки LG, Bosch і Sony почали закриватися по всій росії через «відсутність поставок» та закінчення договорів оренди, розповіли «Комерсанту» обізнані джерела.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ техпідтримці компаній виданню підтвердили цю інформацію та повідомили про розпродаж залишків товару.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У техпідтримці компаній виданню підтвердили цю інформацію та повідомили про розпродаж залишків товару. За даними «Комерсанта», торгові точки компаній з Південної Кореї, Німеччини та Японії займуть постачальники з Туреччини та Китаю.

Після початку війни в Україні низка іноземних брендів, у тому числі LG, Bosch та Sony, припинили постачання своєї продукції до росії. Закриття їхніх магазинів через два роки зумовлене довгостроковими договорами оренди, розірвання яких могло призвести до штрафів та необхідності внести всі платежі, пояснило джерело «Комерсанта» серед великих ретейлерів.

«Орендар повинен попередити про припинення оренди за пів року, тому роздрібним партнерам вендорів, що пішли, простіше було „досидіти“ до кінця контракту, хоча офіційні поставки стали», — зазначив співрозмовник видання.

За його словами, в ситуації, що склалася, магазини побутової техніки виявилися збитковими, а виробники перестали потребувати просування своїх товарів у росії.

LG Electronics оголосила про зупинення всіх поставок до росії в березні 2022 року, але пообіцяла «стежити за розвитком ситуації». Також було зупинено роботу заводу південнокорейської компанії у підмосковній Рузі.

Sony призупинила всі поставки програмного та апаратного забезпечення до росії, а також продажу приставок PlayStation. Крім того, японська компанія оголосила, що пожертвує $2 млн постраждалим під час війни в Україні.

Bosch зупинила виробництво на семи російських підприємствах у березні 2022 року. У німецькій компанії пояснили це тим, що є ризик використання її продукції в негромадянських цілях. Після цього Bosch почала розпродувати свої заводи: підприємство в Енгельсі купив холдинг S8 Capital, а ТОВ «Роберт Бош Самара» — ФГУП «НАМІ». Наприкінці 2023 року на фінальній стадії перебували переговори про продаж заводів Bosch у селищі Стрільна під Санкт-Петербургом турецькому інвестфонду Can Holding.

Джерело: Мінфін
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