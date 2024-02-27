Курс валют на 27 лютого: Долар в обмінниках додав 5 копійок

У вівторок, 27 лютого, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 10 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,65−38,70, євро — 41,99−42,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,39−38,41 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,68−41,69 грн/євро.