ENTSO-E збільшила можливості для експорту електроенергії з України

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину. Про це повідомив у Facebook голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину. Таке рішення прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, збільшивши експортну спроможність міждержавних інтерконекторів на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції», — написав Кудрицький.

«Торгівля з іншими країнами зі зростаючою часткою експорту — наслідок того, що незважаючи на руйнування, вади регулювання і боргові проблеми на ринку, енергосистема все ж працює стабільно і є частиною великої європейської континентальної мережі.

Можливості для цього створені: доступ до міждержавних інтерконекторів продається на спільних аукціонах за єдиними для всієї Європи правилами", — додав він.