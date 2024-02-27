За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тисяч кредитів для підприємців на загальну суму 189 мільярдів гривень. Майже 100 мільярдів гривень надали банки держсектору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
За час дії воєнного стану підприємці отримали кредитів на майже 190 мільярдів
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Скільки видано
Так, за тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема від банків державного сектору економіки — 298 кредитів на 600 мільйонів гривень.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на суму 11,8 мільярда гривень. А за час дії воєнного стану в Україні було видано 47 тисяч кредитів на загальну суму 189 мільярдів гривень (у тому числі банками державного сектору — 34 тисячі 991 кредит на 95,7 мільярда гривень), з яких на 26 лютого поточного року:
- 14,16 мільярда гривень — на інвестиційні цілі;
- 8,84 мільярда гривень — як антикризові кредити;
- 3,72 мільярда гривень — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 36,54 мільярда гривень — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 57,74 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.
Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 мільярда гривень.
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