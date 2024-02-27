За час дії воєнного стану підприємці отримали кредитів на майже 190 мільярдів

За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тисяч кредитів для підприємців на загальну суму 189 мільярдів гривень. Майже 100 мільярдів гривень надали банки держсектору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Скільки видано

Так, за тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема від банків державного сектору економіки — 298 кредитів на 600 мільйонів гривень.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на суму 11,8 мільярда гривень. А за час дії воєнного стану в Україні було видано 47 тисяч кредитів на загальну суму 189 мільярдів гривень (у тому числі банками державного сектору — 34 тисячі 991 кредит на 95,7 мільярда гривень), з яких на 26 лютого поточного року:

14,16 мільярда гривень — на інвестиційні цілі;

8,84 мільярда гривень — як антикризові кредити;

3,72 мільярда гривень — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,54 мільярда гривень — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,74 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 мільярда гривень.