ОАЕ виключили зі «сірого» списку країн, які «відмивають» гроші

Міжнародний орган, який здійснює нагляд за боротьбою з відмиванням грошей, виключив Об'єднані Арабські Емірати зі свого «сірого списку». На думку організації, здатність ОАЕ боротися з незаконними грошовими потоками значно покращилася. Про це повідомляє пресслужба FATF.

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Як зазначається у релізі органу, зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, виключили Барбадос, Гібралтар, Уганду та ОАЕ за «значний прогрес у вирішенні стратегічних недоліків, які раніше були виявлені під час їхніх взаємних оцінок».

Країна Перської затоки, яка історично приваблювала мільйонерів, банкірів та хедж-фонди, у 2022 році потрапила під пильну увагу FATF через високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму, до якого були залучені високопоставлені установи, включаючи банки.

Водночас як зазначає Reuters, ЄС продовжує вважати цю країну країною з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Наглядовий орган Європейського Союзу за фінансовими ринками, ESMA, заборонив європейським банкам та іншим установам здійснювати клірингові операції з Дубайською товарною кліринговою корпорацією.

Попри занепокоєння з боку європейського регулятора, ОАЕ докладають зусиль для стримування фінансових злочинів і підозр у відмиванні грошей.