До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
26 лютого 2024, 17:24
Курс валют на вечір 26 лютого: долар та євро відновили ріст на міжбанку
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Відкриття 26 лютого
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Закриття 26 лютого
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Зміни
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38,25/38,30
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38,39/38,41
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14/11
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41,44/41,48
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41,64/41,65
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20/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,70, євро — 41,95−42,13 грн.
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Джерело: Мінфін
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