Курс валют на вечір 26 лютого: долар та євро відновили ріст на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 26 лютого Закриття 26 лютого Зміни долар 38,25/38,30 38,39/38,41 14/11 євро 41,44/41,48 41,64/41,65 20/17

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,70, євро — 41,95−42,13 грн.

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