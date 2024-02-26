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26 лютого 2024, 18:10

Євросоюз продовжив санкції проти білорусі

Рада ЄС ще на рік, до 28 лютого 2025 року, продовжила обмежувальні заходи, пов’язані з внутрішніми репресіями у білорусі та підтримкою режимом війни росії проти УкраїнипередаєІнтерфакс-Україна.

Рада ЄС ще на рік, до 28 лютого 2025 року, продовжила обмежувальні заходи, пов’язані з внутрішніми репресіями у білорусі та підтримкою режимом війни росії проти України, передаєІнтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоВідповідне рішення було ухвалено 26 лютого в Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів і з урахуванням репресій, що продовжуються, і різкого погіршення ситуації з правами людини в білорусі, а також продовження участі країни в незаконній військовій агресії росії проти України.

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Що відомо

Відповідне рішення було ухвалено 26 лютого в Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів і з урахуванням репресій, що продовжуються, і різкого погіршення ситуації з правами людини в білорусі, а також продовження участі країни в незаконній військовій агресії росії проти України.

У Раді ЄС зазначили, що починаючи з серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних та секторальних санкцій щодо осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини у білорусі, а також у контексті участі білорусі у війні росії проти України.

«Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму та росії обходяться дорого», — наголошується в повідомленні.

У Раді уточнили, що окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону на надання коштів, на фізичні особи додатково поширюється заборона на виїзд.

На даний час у списку числяться 233 фізичні особи, включно з диктатором Білорусі Александром Лукашенком, та 37 юридичних осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 18:30
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Бульбу варим,
бульбу жарим,
бульбу так, сырой х…рим!!!
Запретили лукашенко и еще пару «колхозникам» вьезжать в ЕС!!! Вот это да!
Хотели они на эти санкции…
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