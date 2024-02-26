Президент підписав закон про спрощення зміни цільового призначення землі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення зміни цільового призначення землі для об'єктів енергетики та промисловості. Про це він сказав на презентації програми «Зроблено в Україні», пише Ліга.

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«Мають бути ліквідовані бар'єри, про які говорять роки і які заважають розширювати існуючі виробництва. Характерний приклад такого тривалого негативу — це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні цільового призначення землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України», — сказав Зеленський.

Цей закон Верховна Рада ухвалила на початку лютого.

Що передбачає закон

Він передбачає ліквідацію зайвих бюрократичних перешкод для інвесторів, які хочуть побудувати в Україні новий завод, промисловий чи енергетичний об'єкт. Ідея полягає в тому, що замість одного-трьох років отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше ніж півтора місяця.

Зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкта. Без обов'язкової розробки містобудівної документації та документації із землеустрою.

Норми закону діятимуть на період воєнного стану плюс п'ять років, тобто на умовний період відновлення.