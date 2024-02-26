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26 лютого 2024, 15:19

TERWIN Руслана Шостака увійшов у ТОП5 компаній, які найбільше допомагали Україні за два роки повномасштабного вторгнення

Видання New Voice опублікувало статтю «Внесок бізнесу. Скільки найбільші українські компанії задонатили на ЗСУ та гуманітарні потреби за час великої війни». За даними видання сума військової і гуманітарної допомоги TERWIN з моменту повномасштабного російського вторгнення складає 570 млн грн.

«Сьогодні всі ми маємо разом працювати на перемогу. Наші благодійні проєкти зростають, ми робимо їх не для рейтингів, а для держави, та кожного дня питаємо себе — чи достатньо ми зробили? І ніколи не відповіли на це питання „Так“. Тому не зупиняємося і продовжуємо працювати. Добре, що під час війни нам вдалось врятувати 3500 дітей- сиріт, добре що ми закупили для фронту близько 500 автомобілів та добре, що бізнес якій входять до складу TERWIN (Eva, Varus та інші) постійно допомагають військовим. Але цього не достатньо і ми не збираємось зупинятися аж до самої перемоги», — зазначив Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN.

Джерело: Мінфін
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