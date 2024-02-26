Видання New Voice опублікувало статтю «Внесок бізнесу. Скільки найбільші українські компанії задонатили на ЗСУ та гуманітарні потреби за час великої війни». За даними видання сума військової і гуманітарної допомоги TERWIN з моменту повномасштабного російського вторгнення складає 570 млн грн.
26 лютого 2024, 15:19
TERWIN Руслана Шостака увійшов у ТОП5 компаній, які найбільше допомагали Україні за два роки повномасштабного вторгнення
«Сьогодні всі ми маємо разом працювати на перемогу. Наші благодійні проєкти зростають, ми робимо їх не для рейтингів, а для держави, та кожного дня питаємо себе — чи достатньо ми зробили? І ніколи не відповіли на це питання „Так“. Тому не зупиняємося і продовжуємо працювати. Добре, що під час війни нам вдалось врятувати 3500 дітей- сиріт, добре що ми закупили для фронту близько 500 автомобілів та добре, що бізнес якій входять до складу TERWIN (Eva, Varus та інші) постійно допомагають військовим. Але цього не достатньо і ми не збираємось зупинятися аж до самої перемоги», — зазначив Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN.
Джерело: Мінфін
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