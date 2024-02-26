Ціни на АЗС: за вихідні автогаз подорожчав ще на 30 копійок за літр

Скраплений автомобільний газ у період з 23 по 26 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 копійок — до 27,87 грн/л. Про це повідомляє еnkorr .

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Як змінилися ціни

У мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зросла на 87 копійок, до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській області — 1,1 грн. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.

На станціях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo й RLS автогаз здорожчав на 50 копійок.

Такі мережі як Shell, VST, Ovis, Luxwen та інші переглянули цінники у бік збільшення на 0,4−1 грн/л.

Разом з цим дискаунт-мережа «Авантаж», продукт якої на минулому тижні здорожчав на 1,5 грн, на вихідних знизила ціну на 50 копійок — 25,95 грн/л.