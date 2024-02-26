росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не ухвалено. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова міністр фінансів рф.
26 лютого 2024, 14:33
росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях
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Що відомо
«Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», — цитує видання Reuters міністра фінансів росії Антона Силуанова.
Силуанов також додав, що росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.
Джерело: Мінфін
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