росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях

росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не ухвалено. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова міністр фінансів рф.

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Що відомо

«Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», — цитує видання Reuters міністра фінансів росії Антона Силуанова.

Силуанов також додав, що росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.