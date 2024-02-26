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26 лютого 2024, 13:53

Південна Корея посилить експортний контроль щодо росії та білорусі

https://en.yna.co.kr/view/AEN20240226001900320?section=economy-finance/economy" online="" rel="nofollow noopener noreferrer" style="margin-bottom: 20px;пише Yonhap з посиланням на міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни. Йдеться про товари, які потенційно можуть бути використані у військових цілях, уточнили там.

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«Міністерство посилить контроль за експортом у рамках зв'язків із суміжними організаціями, оскільки спроб ухилитися від експортного контролю може стати більше», — йдеться у заяві відомства.

Там додали, що міністерство особливо зосередиться на моніторингу експорту «загальних високопріоритетних товарів», включаючи чіпи, які можуть застосовуватись у безпілотниках.

Крім того, Південна Корея докладе зусиль для інформування експортерів про оновлений список контрольованих товарів, щоб запобігти несанкціонованому експорту, викликаному необізнаністю, заявили в міністерстві.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Південна Корея додала до переліку товарів, заборонених до постачань до росії та білорусі, ще 682 найменування, після чого список розширився до 1159 року.

До таких товарів увійшла важка будівельна техніка, акумуляторні батареї, компоненти літаків та машини. «Це узгоджена політика з міжнародною спільнотою», — заявив тоді Yonhap представник міністерства.

Південна Корея планує посилити експортний контроль щодо росії та білорусі, пише Yonhap з посиланням на міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни.
Фото:/depositphotos
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
26 лютого 2024, 15:00
#
Пральні машини «Хюндай» зроблені в Кітаї можна купити в окупованій Запорізькій області. Одного контролю свого кордону замало. Вони ще й своїм заводам-партнерам в Китаї повинні обмеження встановлювати.
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