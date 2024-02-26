Південна Корея посилить експортний контроль щодо росії та білорусі

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«Міністерство посилить контроль за експортом у рамках зв'язків із суміжними організаціями, оскільки спроб ухилитися від експортного контролю може стати більше», — йдеться у заяві відомства.

Там додали, що міністерство особливо зосередиться на моніторингу експорту «загальних високопріоритетних товарів», включаючи чіпи, які можуть застосовуватись у безпілотниках.

Крім того, Південна Корея докладе зусиль для інформування експортерів про оновлений список контрольованих товарів, щоб запобігти несанкціонованому експорту, викликаному необізнаністю, заявили в міністерстві.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Південна Корея додала до переліку товарів, заборонених до постачань до росії та білорусі, ще 682 найменування, після чого список розширився до 1159 року.

До таких товарів увійшла важка будівельна техніка, акумуляторні батареї, компоненти літаків та машини. «Це узгоджена політика з міжнародною спільнотою», — заявив тоді Yonhap представник міністерства.