Курс валют на 26 лютого: Долар в банках втратив 15 копійок

У понеділок, 26 лютого, на готівковому ринку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 15 копійок, у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,70 грн. Євро купують за 41,35 грн, а продають за 42,05 грн.

За даними валютного аукціону, начорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,51−38,60, євро — 41,87−42,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,25−38,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,44−41,48 грн/євро.