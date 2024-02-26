Японія анонсувала нові санкції проти росії слідом за G7

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про намір запровадити додаткові санкції щодо російських громадян та організацій, висловлюючи тим самим солідарність із рішенням країн-учасниць G7. Заява була зроблена під час онлайн-переговорів лідерів групи, передає телеканал NHK.

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Що відомо

Кісіда підкреслив важливість прояву єдності з Україною у світлі бойових дій, що тривають, і складної обстановки. Він також зазначив, що підтримка Києва залишається одним із основних пріоритетів Японії у 2024 році.

Японія оголосила про введення нових санкцій після саміту лідерів країн G7, який відбувся 24 лютого в день другої річниці початку військової операції в Україні. На саміті було вирішено вживати заходів, спрямованих на скорочення доходів росії від експорту енергоресурсів.

Зокрема, країни G7 зобов'язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження.

США вже запровадили близько 500 санкцій проти росії, торкаючись різних секторів.

Крім того, Євросоюз затвердив 13 пакет санкцій, розширивши списки товарів, заборонених до експорту до росії. Цей список включає можливі деталі для розробки та збирання дронів.

Також накладено експортні обмеження на 27 організацій, звинувачених у підтримці військово-промислового комплексу росії, розташованих у різних країнах, включаючи Індію, Китай, Казахстан, Таїланд, Сербію та Шрі-Ланку.