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26 лютого 2024, 8:53

Україна у січні експортувала «морським коридором» 12 мільйонів тонн зерна

Функціонування «морського коридору» дало змогу Україні у січні експортувати 12 млн тонн зернових, що дорівнює обсягам довоєнного періоду. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час форуму «Україна. Рік 2024».

Функціонування «морського коридору» дало змогу Україні у січні експортувати 12 млн тонн зернових, що дорівнює обсягам довоєнного періоду.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Морський коридор

«Запуск нового морського коридору дозволив експортувати у січні рекордні 12 мільйонів тонн зернових, що, по суті, дорівнює обсягам довоєнного періоду. У лютому, який ще не закінчився, очікується показник у 8,5 млн тонни, що також перевершує довоєнні показники», — зазначила Свириденко.

За її словами, завдання уряду на цей рік — зробити все, щоб економіка стала більш самодостатньою.

«Ми маємо стати більш самозарадними для того, щоб мати меншу залежність від мінливих зовнішніх чинників. І очевидне завдання номер один зараз — це розвиток оборонно-промислового комплексу, що важливо як для підвищення обороноздатності, так і для підняття всієї економіки», — підкреслила урядовець.

Нагадаємо

Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у 2023 році чорноморським «коридором», який був відкритий після завершення зернової ініціативи, вивезено майже 27 млн тонн вантажів, 70% яких становить аграрна продукція.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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