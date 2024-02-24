Booking Holdings зазнала найбільшого падіння акцій з часів пандемії

Зростання кількості заброньованих ночей у номерах, — становитиме від 4% до 6% у першому кварталі, повідомила компанія Booking під час телефонної конференції після свого звіту про прибутки в четвер.

За весь рік компанія очікує, що валове бронювання зросте «трохи швидше, ніж на 7%», оскільки це враховує негативний вплив валютних курсів і війни. Це порівняно з середньою оцінкою аналітиків на рівні 9,9%.

У п'ятницю 23 лютого акції компанії впали на 10%, що стало найбільшим одноденним падінням з березня 2020 року.

Booking також ініціювала виплату квартальних дивідендів у розмірі 8,75 дол на акцію. Вони будуть виплачені 28 березня акціонерам, які були зареєстровані 8 березня, повідомили в компанії.

Змішані результати додають занепокоєння після того, як на початку цього місяця конкурент Expedia Group Inc. дала похмурий прогноз.