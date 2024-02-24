Минулої доби українські захисники ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 409 010 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 лютого 2024, 8:46
Втрати ворога за 23 лютого: 770 російських окупантів, 8 танків та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 409010 (+770) осіб,
- танків — 6534 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 12425 (+15) од,
- артилерійських систем — 9952 (+36) од,
- РСЗВ — 999 (+0) од,
- засоби ППО — 684 (+2) од,
- літаків — 340 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7659 (+31),
- крилаті ракети — 1905 (+2),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12988 (+28) од,
- спеціальна техніка — 1576 (+1)
Джерело: Мінфін
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