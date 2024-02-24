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24 лютого 2024, 12:22

Австрія розпочала розслідування проти р

Фінансовий регулятор Австрії (FMA) запустив розслідування щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей, пише Reuters з посиланням на річний звіт банку.

Фінансовий регулятор Австрії (FMA) запустив розслідування щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей, пише Reuters з посиланням на річний звіт банку.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоЗа словами джерела агентства, розслідування стосується операцій за участю росії та даних витоків під назвою Cyprus Confidential.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

За словами джерела агентства, розслідування стосується операцій за участю росії та даних витоків під назвою Cyprus Confidential. У банку пояснили, що регулятор вивчає платежі трьох клієнтів, які були здійснені в період з 2017 по 2020 рік. Кредитну організацію про це попередили у січні 2023-го.

Згідно з версією FMA, фінансова установа «не повністю виконала свої адміністративні зобов'язання», зокрема порушила правило «знай свого клієнта», яке є механізмом боротьби з відмиванням грошей.

У Raiffeisen Bank мають намір оскаржити будь-які штрафи, які будуть виписані регулятором. «Йдеться про старі платежі до 2020 року», — уточнив представник RBI.

Також розслідування проти банку веде Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Як зазначили в Raiffeisen Bank, воно пов'язане з «платіжним бізнесом, який підтримує RBI з банками-кореспондентами США у світлі подій, пов'язаних із росією та Україною».

«Порушення санкцій США може призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин з американськими банками-кореспондентами», — наголосили в банку.

Нагадаємо

Після початку війни в Україні материнська структура російського Райффайзенбанку Raiffeisen Bank International оголосила про намір згорнути бізнес у росії. Група позначила два можливі сценарії відходу: продаж активів або spin-off — фактичне списання. Досі відхід RBI з росії відкладався. При цьому Райффайзенбанк залишився одним із небагатьох великих банків країни, який не потрапив під санкції. Це дозволяє без обмежень проводити валютні операції.

Україна вносила Raiffeisen Bank до списку «спонсорів війни», але після того, як Австрія заблокувала 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, Київ видалив банк із переліку. Відень відреагував на це і зняв вето з санкцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
24 лютого 2024, 12:37
#
Чим завинила буква р ?
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0
Anatoll France
Anatoll France
24 лютого 2024, 12:50
#
Що с заголовком? Букви скінчились?
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