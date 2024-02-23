До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та у продажу.
23 лютого 2024, 17:27
Курс валют на вечір 23 лютого: долар та євро впали на міжбанку на 13-15 копійок
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Відкриття 23 лютого
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Закриття 23 лютого
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Зміни
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38,38/38,44
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38,25/38,30
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13/14
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41,56/41,61
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41,41/41,46
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15/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,79 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 41,85−42,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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