Курс валют на вечір 23 лютого: долар та євро впали на міжбанку на 13-15 копійок

До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 23 лютого Закриття 23 лютого Зміни долар 38,38/38,44 38,25/38,30 13/14 євро 41,56/41,61 41,41/41,46 15/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,79 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 41,85−42,05 грн.

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