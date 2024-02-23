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23 лютого 2024, 19:11

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» (фото)

Національний банк з 23 лютого 2024 року вводить в обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк з 23 лютого 2024 року вводить в обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень.
Фото: НБУ

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Це друга пам’ятна банкнота, яку НБУ випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.

Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Особливості банкноти

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» номіналом 50 грн має серію ЄС з номерами 0000001−0300000 та підпис голови Нацбанку Андрія Пишного. Розмір банкноти — 80×165 мм.

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Водночас її тираж — обмежений, він становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності.

Система захисту

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» містить усі елементи захисту діючого номінального ряду банкнот — багатотоновий водяний знак, повністю занурену в товщу паперу захисну стрічку, наскрізний елемент, оптично-змінні елементи OVI та SPARK, рельєфні зображення, зокрема елемент для людей з послабленим зором, мікротексти та елементи, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Крім того, банкнота містить елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом.

Дизайн

Нова пам’ятна банкнота має яскравий дизайн, виконаний вертикально. Його створив заслужений художник України Володимир Таран.

На лицьовому боці банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення — образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

Цифрове позначення номіналу розміщено горизонтально в нижній правій частині пам’ятної банкноти.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти — символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба — символу української держави.

Де придбати

Придбати пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку з 7 березня 2024 року. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт.

Крім того, банкнота буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Джерело: Мінфін
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