«Енергоатом» випустив акції на понад 306 мільярдів

НАЕК «Енергоатом» випустила акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«21 лютого 2024 року компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації — отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій», — йдеться у повідомленні.

Свідоцтво надає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор. Усі акції належатимуть державі.

У грудні 2023 року Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП «Енергоатом» на акціонерне товариство.

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