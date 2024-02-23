НАЕК «Енергоатом» випустила акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.
23 лютого 2024, 18:32
«Енергоатом» випустив акції на понад 306 мільярдів
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«21 лютого 2024 року компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації — отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій», — йдеться у повідомленні.
Свідоцтво надає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор. Усі акції належатимуть державі.
У грудні 2023 року Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП «Енергоатом» на акціонерне товариство.
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Джерело: Мінфін
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