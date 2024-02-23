АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз: за тиждень вони зросли на 85 копійок

За тиждень, з 16 по 23 лютого, середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

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В мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн/л, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 0,46 грн/л. Таким чином різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн/л.

Найбільше зросла середня ціна на ресурс в мережі «Укрнафта» — на 2 грн/л, до 27,90 грн/л, найменше — в мережі групи «Приват» — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л.

Максимальна вартість газу — 31,69 грн/л — зафіксована в мережі Mango в Донецькій області, мінімальна — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal в Житомирській області.

При незмінності поточних факторів (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість ритейлерів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16 по 23 лютого 2024 р., грн/л: