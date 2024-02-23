Бізнес клієнти Приватбанку можуть перевіряти власну кредитну історію в «Приват24 для бізнесу»

Приватбанк розширює функціонал сервісу «Досьє ділової репутації» — відтепер бізнес клієнти банку можуть перевіряти кредитну історію свого підприємства в «Приват24 для бізнесу». Про це повідомляє пресслужба банку.

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Перевірка кредитної історії компанії зазвичай необхідна, щоб забезпечити можливості фінансування та підготовки до кредитування, вчасного виявлення можливих помилок та неточностей та розуміння фінансових можливостей та обмежень, які безпосередньо залежать від стану кредитної історії підприємства.

Як перевірити кредитну історію у «Приват24 для бізнесу»

Перевірити кредитну історію свого підприємства у «Приват24 для бізнесу» можна:

у веб версії: меню «Партнери — Досьє ділової репутації»

у мобільному застосунку: меню «Послуги — Досьє ділової репутації».

Послугу надає партнер Приватбанку — Українське бюро кредитних історій.