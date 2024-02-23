Хакери вкрали у співзасновника Sky Mavis $9,7 млн, Kraken проти позову SEC: що нового на крипторинку

Хакери вкрали у співзасновника Sky Mavis $9,7 мільйона

Співзасновник компанії Sky Mavis Джеффрі Зірлін повідомив про злом двох особистих криптовалютних гаманців. Зловмисникам вдалося вивести 3248 ETH на суму близько $9,7 млн.

«Атака обмежена моїми власними акаунтами і не має нічого спільного з валідацією або роботою мережі Ronin. Крім того, витік ключів не має жодного стосунку до операцій Sky Mavis», — заявив Зірлін.

За даними PeckShield, хакери вивели кошти з мосту Ronin і вже перевели їх у криптоміксер Tornado Cash.

Інший співзасновник Sky Mavis Александр Леонард Ларсен також заявив, що з Ronin немає проблем, а гаманець був скомпрометований так, як це «відбувається в кожному блокчейні».

«Сам міст має найвищий рівень безпеки, пройшов безліч перевірок і ставиться на паузу, коли виводиться занадто багато коштів», — зазначив він.

Reddit розкрила інвестиції в криптоактиви в заявці на проведення IPO

Платформа Reddit подала заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) на проведення публічного розміщення акцій (IPO). У паперах зазначено, що майданчик інвестував у деякі криптоактиви.

Зокрема, Reddit придбала біткоїни (BTC) і Ethereum (ETH). Крім того, платформа вказала, що володіє додатково деякою кількістю токенів Polygon (MATIC).

Вони, як і частина монет Ethereum (ETH), були отримані «як плата за продаж віртуальних активів». Крім того, в паперах Reddit вказала, що не виключає можливості подальших інвестицій.

Чиста балансова вартість цього портфеля, згідно із заявою, «несуттєва». Однак точну суму платформа розголошувати не стала.

Чутки про підготовку Reddit до IPO з’явилися в січні 2024 року. Як і передбачалося, майданчик планує вийти на фондовий ринок у березні. Акції Reddit торгуватимуться на біржі NYSE під тикером RDDT.

Kraken зажадала відхилити поданий проти неї позов SEC

Криптовалютна біржа Kraken подала до суду заяву з вимогою відхилити поданий проти неї позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). У документах компанія перерахувала аргументи на користь припинення справи.

У листопаді 2024 року SEC звинуватила Kraken у відсутності ліцензії та торгівлі незареєстрованими цінними паперами. Крім цього, представники Комісії запідозрили компанію в змішуванні корпоративних і клієнтських коштів.

Головний юрисконсульт Kraken Марко Санторі назвав звинувачення з боку SEC надуманими та безпідставними. Він зазначив, що поняття «брокер-дилер для інвестиційних контрактів», яке фігурує в позові, у правовому полі США не існує. Як і інші формулювання SEC, це визначення вигадане агентством, вважає Санторі.

У поданій Kraken заяві йдеться, що перераховані в позові криптоактиви не є цінними паперами. На думку представників біржі, йдеться про товари.

Крім того, юристи компанії наголошують на «розмитих» формулюваннях і відсутності звинувачень з боку агентства в будь-якому шахрайстві. Усе це свідчить на користь припинення справи та відхилення позову, зазначають у Kraken.

«SEC не звинувачує компанію в шахрайстві. Агентство не заявляє про шкоду для споживачів. Єдині претензії Комісії полягають у тому, що Kraken якимось чином упродовж майже десяти років у всіх на очах діяла як незареєстрована біржа цінних паперів, брокер-дилер і клірингова агенція, що порушує «Закон про біржі», — йдеться в клопотанні.

StarkWare змінила графік розблокування токенів STRK. Монета відреагувала зростанням

Студія StarkWare змінила графік розблокування токенів STRK для ранніх учасників та інвесторів. Таким чином у квітні 2024 року на ринок потрапить 64 млн STRK замість 1,3 млрд STRK.

«Прислухавшись до відгуків друзів і колег по екосистемі, ми змінили графік розблокування, щоб зробити його більш поступовим», — йдеться в заяві команди проєкту.

Раніше передбачалося, що 15 квітня 2024 року буде розблоковано 1,3 млрд STRK — 13,1% від усієї пропозиції. Рішення розкритикували через побоювання, що курс активу впаде.

Згідно з новим графіком, щомісяця, починаючи з 15 квітня, на ринок виведуть 64 млн STRK — 0,64% від загальної пропозиції. З березня 2025 року частку збільшать до 127 млн STRK — 1,27% від усього обсягу.

Передбачається, що до кінця 2024 року під анлок потрапить 580 млн STRK. Це майже вчетверо менше порівняно з попереднім графіком.

На тлі новини курс STRK зріс на більш ніж 6% за добу. На момент написання новини актив торгується трохи вище $2, за даними CoinMarketCap.