Народний банк Китаю знижує іпотечні ставки, помʼякшуючи свою політику з надією на стимулювання економічного відновлення. Про це повідомляє Bloomberg.
23 лютого 2024, 12:13
Центробанк Китаю неочікувано знижує ставку для іпотеки
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Масштаб дій центрального банку залишається обмеженим через ризик того, що більш сміливий підхід послабить валюту, призведе до подальшого нарощування боргу і вичерпає простір для маневру, який знадобиться пізніше, якщо найдовша з 1990-х років смуга дефляції і тривалий спад на ринку нерухомості погіршаться.
Експерти зазначають, що крок китайського центробанку спрямований на привернення уваги та зміну негативних настроїв вкладників коштів.
Цього року курс юаня був стабільним в діапазоні між 7,1 та 7,2. Дохідність державних облігацій знизилася на тлі ставок на подальше пом'якшення в Китаї.
Джерело: Мінфін
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