Ціни на нафту впали після заяви ФРС

23 лютого ціни на нафту знизились після заяви центробанку США, що зниження процентної ставки може бути відкладено принаймні ще на два місяці, але ознаки здорового попиту на паливо та занепокоєння щодо пропозиції можуть пожвавити ціни найближчими днями. Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent у п'ятницю впали на 44 центи, або 0,5%, до 83,23 долара за барель на 05:24 за Гринвічем.

Фф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 48 центів, або 0,6%, до 78,13 долара за барель

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли меншими, ніж очікувалося, темпами, тоді як нафтопереробні заводи припинили серію падінь і можуть зрости найближчими тижнями.

Високочастотні індикатори попиту JPMorgan показують зростання попиту на нафту на 1,7 мільйона барелів на день у порівнянні з попереднім місяцем до 21 лютого, повідомили аналітики.

Центральний банк США з липня 2023 року тримає свою облікову ставку в діапазоні 5,25%-5,5%, і протоколи його наради минулого місяця показують, що більшість керівників центральних банків були стурбовані надто швидкими кроками для пом’якшення політики.