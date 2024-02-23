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23 лютого 2024, 11:07

В Україні реєстр лудоманів за рік зріс у 8 разів

Кількість лудоманів — людей, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх — зростає рік до року. Наразі в Україні у реєстрі лудоманів перебуває 3 871 особа. За минулий рік кількість лудоманів у переліку зросла у 8 разів. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Кількість лудоманів — людей, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх — зростає рік до року.
Фото: pixabay.com

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Реєстр існує три роки. Переважна більшість лудоманів (87%) потрапили до переліку у 2023 році.

За останні два роки з Реєстру було виключено 171 людину у зв’язку із закінченням строку обмежень. З них 60 осіб були виключені у 2022 році, а ще 111 — торік.

Варто зазначити, що 99% осіб потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Лише 1% осіб були включені до реєстру за рішенням КРАІЛ. Водночас за рішенням суду жодна особа не потрапила до Реєстру.

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках:

  • самостійно подавши заяву на самообмеження,
  • за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів,
  • за рішенням суду.

Таким чином, в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

Для лудоманів в Україні передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів — на термін від 6 місяців до 3 років. По завершенню термінів дія цих обмежень автоматично припиняється.

Також варто зазначити, що у грудні 2023 року був прийнятий Закон 9422, що забороняє видавати кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру. Проте це обмеження дійсне лише у випадку, якщо у переліку зазначено, що людина використовувала кредитні кошти для гри.

Нагадаємо

Гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу зріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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