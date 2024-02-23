Курс валют на 23 лютого: Долар та євро дешевшають

У п'ятницю, 23 лютого, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося, у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,80 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,67, євро — 41,80−42,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,38−38,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,56−41,61 грн/євро.

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