ЄС планує зібрати $1,5 мільярда для закупівлі снарядів для України — Financial Times

Країни Європейського союзу намагаються зібрати екстрене фінансування в розмірі $1,5 млрд, яке забезпечить Україну артилерійськими снарядами для зміцнення лінії фронту проти рф. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

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Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві.

Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

За словами обізнаних джерел, Чехії потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити $1,5 млрд на закупівлю боєприпасівю. Також зазначається, що цю ініціативу Прага організовує відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших», — сказало джерело Financial Times.

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено. Країна заявила про велику військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

Франція і Греція наполягають на тому, що розширений Європейський фонд миру має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії.