Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 408 240 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 лютого 2024, 8:42
Втрати ворога за 22 лютого: 1 000 російських окупантів, 3 танки та 32 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 408240 (+1000) осіб,
- танків — 6526 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 12410 (+37) од,
- артилерійських систем — 9916 (+49) од,
- РСЗВ — 999 (+2) од,
- засоби ППО — 682 (+2) од,
- літаків — 339 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7628 (+32),
- крилаті ракети — 1903 (+0),
- кораблі/катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12960 (+36) од,
- спеціальна техніка — 1575 (+9).
Джерело: Мінфін
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