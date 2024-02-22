До закриття міжбанку курс долара знизився на 24 копійки у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро впало на 39 копійок у купівлі та на 35 копійок у продажу.
22 лютого 2024, 17:36
Курс валют на вечір 22 лютого: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 22 лютого
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Закриття 22 лютого
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Зміни
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38,62/38,64
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38,38/38,44
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24/20
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41,91/41,93
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41,52/41,58
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39/35
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,85 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,70, євро — 41,90−42,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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